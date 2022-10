Pontina, auto sbanda e si schianta contro il guard rail: ferite 4 ragazze

Momenti di paura questa mattina pochi minuti prima delle 7:00 sulla SR 148 Pontina, quando un’auto con a bordo 4 ragazze ha iniziato a sbandare. La vettura stava percorrendo la statale all’altezza di Fossignano, in direzione Latina, quando la giovane alla guida ha perso il controllo dell’auto.

Incidente Pontina all’alba

Ormai senza controllo, proprio allo svincolo di Fossignano, l’auto si è girata su sé stessa, andando a schiantarsi inizialmente sulla cuspide, poi sul guard rail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per soccorrere le ragazze, oltre agli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi.

Le ragazze, rimaste tutte e quattro ferite – fortunatamente in maniera non grave – sono state portate in ospedale ad Aprilia per le cure del caso.

(foto da Facebook Via Pontina S.R.148)