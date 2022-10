Terribile incidente a Roma tra due auto: una sbanda e investe una donna, è gravissima

Ancora incidenti a Roma e ancora pedoni che, purtroppo, vengono travolti e falciati, sempre più spesso sulle strisce pedonali. Questa volta il sinistro è avvenuto venerdì mattina, intorno alle 12, in via Gregorio VII, all’altezza del civico nr. 144: è qui che una donna di 57 anni è stata travolta e ora è in condizioni gravissime in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

La dinamica dell’incidente in via Gregorio VII

Stando a una prima ricostruzione dei caschi bianchi del XIII Gruppo Aurelio, intervenuti sul posto, l’incidente è avvenuto all’interno della corsia preferenziale e a scontrarsi sono state inizialmente due auto: un taxi Ford Focus, condotto da un uomo italiano di 64 anni, e un mezzo NCC Mercedes e200 che proveniva dal senso di marcia opposto. Nella carambola, però, ad avere la peggio è stata una donna, che stava attraversando sulle strisce: lei, una 57enne, è stata travolta da una delle due auto, che ha sbandato. Ed è in gravissime condizioni in ospedale.

Come sta la donna

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, al San Camillo, dove è arrivata in codice rosso. Troppo gravi le ferite riportate, ma i medici stanno tentando di fare di tutto per salvarle la vita. Spetterà, invece, alla Polizia Locale del XIII Gruppo Aurelio fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Un altro incidente sempre lì il giorno prima

Sempre lì, in quella strada, questa volta in prossimità del civico 494, un altro pedone è stato investito giovedì, sulla corsia preferenziale, in carreggiata centrale, in direzione piazza Pio XI. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un taxi e un pedone, un uomo italiano di 70 anni che è stato travolto dall’auto. Anche lui è stato trasportato in codice rosso al San Camillo e la dinamica è tutta da accertare.

(Foto di Gianluca Puglielli)