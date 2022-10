Incidente mortale a Roma: la vittima è Emiliano Pompei, aveva 21 anni

Era una giovane promessa del calcio Emiliano Pompei, il ragazzo di appena 21 anni che ieri mattina, all’alba di una domenica che si è trasformata in tragedia, ha perso la vita a bordo di un’auto. Lui che sognava di diventare un calciatore, ora non potrà più stare in campo con i suoi amici, divertirsi come fanno tutti quelli della sua età: il destino, purtroppo, ha “giocato” una delle sue carte più brutte. E la vita di Emiliano, in pochi e tragici istanti, è stata spezzata. Da un violento impatto che non gli ha lasciato scampo.

L’incidente mortale a Tor Tre Teste

Lo scontro mortale, per cause ancora tutte da accertare, si è verificato alle 4.30 di ieri mattina in via di Tor Tre Teste: è qui che è avvenuto il violento impatto tra due auto, una Toyota Rav 4 e una Honda Civic. A perdere la vita, purtroppo, il 21enne: per lui ogni tentativo di rianimazione è stato vano, i medici non hanno potuto fare altro, se non constatare il decesso. Tre, invece, i giovani rimasti feriti, una in modo grave: un ragazzo di 29 anni, uno di 24 e una giovane di 21, che lotta in ospedale in condizioni critiche, lì dove i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita.

Ora spetterà ai caschi del IV Tiburtino fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Quello che è certo, purtroppo, è che Emiliano Pompei ha perso la vita. A distanza di poche ore da un altro giovane, Aldo Abbrugiati, 20enne originario di Fiumicino morto nella notte tra venerdì e sabato sul Grande Raccordo Anulare, travolto da un conducente ubriaco alla guida.

I messaggi di vicinanza e cordoglio per Emiliano Pompei

Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio per Emiliano Pompei, un giovane che giocava con il Pro Roma Calcio, che sui social ha voluto ricordarlo e stringersi al dolore della famiglia. “È un giorno triste, molto triste, per la nostra Società. È venuto a mancare Emiliano Pompei in un tragico incidente stradale, riposa in pace”. E a questo ne sono seguiti altri, come quello della GSD Nuova Tor Tre Teste perché Emiliano per quella società lavorava come istruttore della scuola calcio: “Ci stringiamo al dolore dei suoi cari e, affranti per questa grave perdita, comunichiamo la sospensione di ogni attività per la giornata di lunedì 3 ottobre”. Oggi tutto si ferma, in segno di lutto.