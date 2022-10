Tragico incidente a Roma: morto 21enne, gravissima una ragazza

Ancora sangue sulle strade di Roma. E ancora, purtroppo, un giovane ragazzo che perde la vita. Dopo il terribile incidente, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sul Grande Raccordo Anulare, dove un 20enne è morto sul colpo, questa mattina all’alba un altro ragazzo non ce l’ha fatta. Il sinistro, questa volta, in via di Tor Tre Teste, all’altezza di via Rolando Lanari.

Incidente mortale a Tor Tre Teste

Lo scontro mortale, per cause ancora tutte da accertare, si è verificato alle 4.30 di questa mattina in via di Tor Tre Teste: è qui che è avvenuto il violento impatto tra due auto, una Toyota Rav 4 e una Honda Civic. A perdere la vita, purtroppo, un ragazzo di appena 21 anni: per lui ogni tentativo di rianimazione è stato vano, i medici non hanno potuto fare altro, se non constatare il decesso.

Grave una ragazza di 21 anni

Tre i giovani rimasti feriti nel violento impatto: un ragazzo di 29 anni, uno di 24 e una giovane di 21. Lei, purtroppo, sembrerebbe essere in condizioni critiche, ma i medici in ospedale stanno tentando di fare il possibile. E di salvarle la vita.

Sul posto questa mattina all’alba, in una domenica che si è trasformata in tragedia, sono intervenuti i caschi bianchi del IV Tiburtino: a loro spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale, a distanza di poche ore da quello in cui ha perso la vita Aldo Abbrugiati, 20enne originario di Fiumicino.