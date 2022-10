Incidente mortale sul GRA: la vittima è il 20enne Aldo Abbrugiati

Roma. Un incidente devastante, che non ha lasciato scampo alla vittima, Aldo Abbrugiati, un ragazzo di appena 20 anni morto nello scontro tra quattro auto avvenuto la notte tra venerdì e sabato scorsi in prossimità del km 58, subito dopo l’uscita per Ostiense/Via del Mare.

Tutta la comunità si stringe intorno al dolore della famiglia, distrutta dalla grave perdita. Stava rientrando a casa, dopo una serata con gli amici, quando un terribile incidente ha stroncato la sua vita.

La vittima: un giovane di appena 20 anni

Oltre alla giovane vittima, altri 3 feriti, tutti portati di corsa in ospedale per le cure necessarie a seguito del brusco impatto. A provocare l’incidente, secondo quanto ricostruito sino ad ora, sarebbe stato il conducente di una delle quattro auto coinvolte, risultato, a quanto si evince, positivo all’alcool test e per questo arrestato dagli agenti di Polizia.

Chi era Aldo Abbrugiati

Rimane, ora, solamente un profondo senso di impotenza, misto a rabbia e tristezza: una giovane vita stroncata sulle strade, l’ennesima. Apprendiamo che il giovane viveva a Fiumicino, ed era un appassionato di arti marziali, in particolare muay thai, di cui c’è ampia testimonianza sulla sua pagina Instagram. Una vita dedicata allo sporto e alla sua ragazza, l’amore della sua vita a cui di recente aveva dedicato un reel su Instagram, augurandosi di fare ancora tante cose insieme.

Un’intera comunità sconvolta

La notizia della sua morte ha lasciato incredula un’intera comunità, che si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che la salma venga riconsegnata ai genitori per i funerali. In attesa dell’ultimo saluto. Per il momento, sulla vicenda indaga ancora la Polizia Stradale.

Il terribile incidente in cui è morto Aldo Abbrugiati

Il devastante impatto in cui ha perso la vita il 20enne Aldo Abbrugiati si era verificato nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Il giovane stava rientrando a casa, dopo una serata presumibilmente trascorsa in compagnia di amici. A causare il drammatico impatto, come ricostruito sino ad ora, sarebbe stato il conducente di una delle auto coinvolte – quattro in tutto – che oltre alla vettura del 20enne avrebbe finito per coinvolgere anche altre due auto. Ora è in stato di arresto con l’accusa di omicidio stradale in quanto ritrovato positivo all’alcool test.