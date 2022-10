Federico Esposto, morto pilota romano di motociclismo 27enne durante la Coppa Italia a Misano: grave un altro motociclista

Terribile incidente nel circuito di Misano, dove il motociclista romano Federico Esposto è morto nel corso del secondo giro della gara. In pista la classe 600 Pro del Trofeo Italiano Amatori, che gareggiava per la Coppa Italia di motociclismo velocità. Nel tremendo impatto è rimasto ferito in modo molto grave anche un altro pilota, Marco Sciutteri, 31enne di Bologna, 31 anni. Il giovane è stato trasportato con un’eliambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Bufalini di Cesena.

Morto il motociclista romano Federico Esposto

A farlo sapere la Federazione motociclistica italiana. A seguito dell’incidente, la manifestazione, è stata interrotta in segno di lutto. Alla gara a partecipavano oltre 360 piloti dilettanti, suddivisi in diversi challenge di carattere nazionale. Così il Gentlemen’s Motor Club: “Giornata tragica per il nostro motoclub. In seguito ad un tragico incidente il Gentlemen’s motor club piange la scomparsa del suo tesserato Federico Esposto durante la gara della Coppa Italia svoltasi presso Misano World Circuit. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”.