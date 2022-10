Roma, pedone travolto da un taxi: anziano in codice rosso

Roma. Momenti di paura oggi intorno alle 13 a causa di un incidente. Un uomo è stato investito da un taxi che poi si è subito fermato a prestare soccorso. La vittima è stata condotta in codice rosso al San Camillo. Sul posto è giunta la Polizia Locale per tutti i necessari accertamenti.

Incidente in via Gregorio VII: i fatti

I fatti sono avvenuti intorno alle 13. Siamo in via Gregorio VII, in prossimità del civico 494, sulla corsia preferenziale carreggiata centrale in direzione piazza Pio XI. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un taxi e un pedone. Sul posto per i rilievi è giunta una pattuglia della polizia locale del XIII Gruppo Aurelio.

La ricostruzione e le vittime

Da una prima ricostruzione dei fatti e da alcune testimonianze, il pedone, colpito dal taxi, non sembra fosse su un attraversamento pedonale. L’uomo, italiano di 70 anni, è rimasto ferito e trasportato in codice rosso presso ospedale San Camillo. Il conducente del taxi, un uomo di 56 anni, si è fermato subito per i soccorsi.

Gli accertamenti

Sottoposto agli esami alcolemici di rito, l’uomo è risultato negativo. Gli agenti hanno proceduto al sequestro del mezzo. In corso ulteriori accertamenti del caso da parte dei caschi bianchi per ricostruire esatta dinamica dei fatti.