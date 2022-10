Tragico incidente alle porte di Roma: si schianta contro un’auto, morto sul colpo

Era in sella sua moto Yamaha, aveva deciso di uscire per trascorrere una domenica diversa, quando improvvisamente si è schiantato contro un’auto. E per lui, per il centauro di 63 anni, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo, lì ad Anguillara Sabazia, dove viveva.

Incidente mortale ad Anguillara Sabazia

L’incidente, dal tragico epilogo, è avvenuto ieri pomeriggio ad Anguillara Sabazia, sulla strada provinciale 11b: è qui che l’uomo, a bordo della sua moto, ha prima svoltato a sinistra per imboccare via Carducci, poi si è schiantato contro un’auto, che proveniva dal senso di marcia opposto. L’impatto con la parte posteriore del veicolo è stato violento e per il centauro, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La vittima è Massimo Palazzi

A perdere la vita Massimo Palazzi, un 63enne romano residente ad Anguillara Sabazia. Sul posto ieri pomeriggio sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bracciano, che non hanno potuto fare altro: l’uomo era già morto, nonostante il personale sanitario del 118 abbia tentato in tutti i modi di salvargli la vita. I mezzi coinvolti, la moto e l’auto, sono stati sequestrati e la salma del centauro affidata ai familiari.