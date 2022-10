Roma, maxi tamponamento tra Togliatti e Tuscolana: carambola tra 11 mezzi, 4 feriti (FOTO e VIDEO)

Roma. Attimi di paura oggi a causa di un maxi incidente tra via Tuscolana e viale Palmiro Togliatti. Il sinistro è avvenuto questa mattina. A scontrarsi per cause ancora da accertare diversi veicoli. Sul posto è giunta la polizia locale che sta attualmente svolgendo i rilievi.

Maxi incidente tra via Tuscolana e viale Palmiro Togliatti

Come anticipato, nel sinistro sono stati coinvolti diversi veicoli. Al momento le cause dell’incidente non sono chiare. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale che sta effettuando i rilievi così da determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il tamponamento a catena

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 11.30 in piazza di Cinecittà. Qui l’autista di un pullman turistico diretto verso il Raccordo, per cause in fase di approfondimento, ha colpito i veicoli fermi in prossimità del semaforo. In totale sono stati 11 i mezzi coinvolti: il pullman, 7 auto e 3 scooter.

Intervento della Polizia Locale

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e avviare tutti gli accertamenti del caso allertando anche il 118. Sono tuttora in corso gli accertamenti degli agenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e agevolare il transito veicolare nella zona.

I feriti

Al momento sono 4 le persone ferite ma non in modo grave. Tutte sono state condotte in ospedale per le cure mediche. Illeso invece il conducente del pullman, un uomo italiano di 68 anni.

Il video dell’incidente, ripreso da un cittadino, è stato pubblicato sull’iconica pagina Welcome To Favelas e mostra la presenza di un autobus danneggiato nella parte anteriore, di diverse auto anch’esse danneggiate e di due scooter a terra. Presenti anche le ambulanze per prestare soccorso.

