Incidente mortale a Civitavecchia: la vittima è Marco Rossetti

E’ Marco Rossetti la vittima dell’incidente stradale avvenuto nella notte a Civitavecchia. L’uomo, a bordo di una moto, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato a terra.

L’incidente a Civitavecchia

L’incidente è avvenuto nella zona della stazione di Civitavecchia. Marco stava viaggiando a bordo della sua Ducati intorno alle 2 di notte in viale della Vittoria. Il 48enne ha perso il controllo della moto finendo sull’asfalto. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo ma le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo sono sopraggiunti i mezzi di soccorso e gli agenti del Commissariato di Civitavecchia ma per Marco Rossetti purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente indaga la Polizia per far luce sulle dinamiche esatte del sinistro.

Chi è la vittima, Marco Rossetti

La vittima è Marco Rossetti, 48enne di Civitavecchia. Lavorava come operaio alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (CSP), una società In House che si occupava dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia.

Sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati ai parenti e alla famiglia di Marco, soprattutto attraverso i social da parte di amici e colleghi della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.