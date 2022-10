Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto: morto centauro

Attimi di paura questa notte a Civitavecchia a causa di un incidente stradale. Ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava finendo la propria corsa sull’asfalto. Non c’è stato nulla da fare purtroppo per il centauro che è deceduto sul colpo.

Incidente mortale questa notte a Civitavecchia

I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 2 in viale della Vittoria. Qui un uomo di 48 anni ha perso il controllo della propria moto finendo rovinosamente sull’asfalto. Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo. Tuttavia, attualmente, le cause del sinistro sono in via di accertamento.

Le indagini

Subito giunti sul posto i soccorsi, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti anche gli agenti del commissariato di Civitavecchia che stanno attualmente indagando così da far luce sulla dinamica dell’incidente e ricostruire quanto accaduto.