Incidente in A4, tamponamento tra furgone e tir: morti 5 disabili e l’ex sindaco di Riccione

Sei morti e una persone ferita in condizioni gravissime. Questo il bilancio del violento tamponamento avvenuto ieri sull’A4, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. A bordo del furgone 7 persone, di cui 6 disabili. Morto anche l’ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, che guidava il furgone.

Incidente tra furgone e Tir sull’A4

L’ennesima strage su quello che viene definito “tratto maledetto” dell’A4. Secondo una prima ricostruzione delle dinamiche, si sarebbe formato un rallentamento per il traffico intenso e il furgone avrebbe tamponato il Tir. L’incidente è stato fatale. A bordo del furgone viaggiava l’associazione Centro21, partita da Riccione nel primo pomeriggio.

Morti 5 disabili e l’ex sindaco Pironi

L’ex sindaco Massimo Pironi di 63 anni, alla guida del furgone era un volontario del sodalizio; insieme a lui 6 passeggeri, tutti disabili di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Erano diretti in Carnia per illustrare alcuni progetti a tutela dei disabili e dei giovani affetti dalla sindrome di down.

Si è salvata soltanto una giovane donna, anche lei disabile, estratta dopo ore di lavoro dei Vigili del fuoco di Mestre, San Donà di Piave e Motta di Livenza. Il decesso per tutti gli altri passeggeri è avvenuto sul colpo.

Sul luogo è intervenuta la Polizia stradale per ripristinare la viabilità ma il tratto tra San Donà e Cessalto, in direzione Trieste, è rimasto chiuso per ore: in tarda serata le code erano lunghe oltre 11 chilometri.