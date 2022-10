Pontina, terminati i lavori: l’annuncio dell’operaio in diretta diventa virale (VIDEO)

“Ore 21:43, si procede con l’ultima notte di lavori sulla SS 148”. Mai parole furono più attese, è più belle da ascoltare, per chi percorre la Pontina. E così, quando Alberto, operaio della ditta incaricata dei lavori, ha postato il video che testimonia quanto sta facendo insieme ai suoi colleghi, c’è stato un tripudio, nonostante l’ora tarda del post.

Non sono mancati i commenti ironici, così come quelli che hanno messo in evidenza le criticità della Pontina, una delle strade più pericolose d’Italia. Gli incidenti, sulla SS 148, sono purtroppo all’ordine del giorno e spesso risultano con feriti gravi o con decessi. Velocità eccessiva, ma soprattutto manto dissestato, scarsa visibilità, mancanza di una corsia di emergenza: sono tanti i problemi che affliggono questa importante arteria che collega Roma a Terracina.

Con il monopattino (contromano) sulla Pontina: ecco il video

I commenti

“Grandi! Domani verificheremo che tutto sia stato fatto a norma. Per giustificare i problemi creatosi in questo lungo periodo. Costato incidenti, ritardi e vaffa compresi”, scrive Emanuela. “Abbiamo sofferto un po’… ma grazie del vostro lavoro!”, aggiunge Maria. Paola non si fida: “Aspettiamo e vedremo quando arriverà il periodo delle piogge e delle gelate che succederà…”, così come Emanuele: Sicuramente da domani cambierà tutto. Quelli con le Audi andranno più piano, i camion non sorpasseranno più e nessuno userà più il cellulare alla guida…”. E anche Stefania non è molto ottimista riguardo al futuro dei pendolari. “Gente – commenta – sono finiti i lavori non la fila.Ringrazio tutti gli operai che hanno sopportato certa gente di ….. (che non posso scrivere sennò me bloccano )”.

E allora Elisa chiede: “Il traffico c’è sempre stato anche senza i lavori, gli incidenti sono all’ordine del giorno, i vaffa pure, quindi cos’è che cambia esattamente?”. E l’operaio, disarmato, risponde, probabilmente scoraggiato: “Niente…”