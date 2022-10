Ruba un furgone, poi fugge sulla Pontina e sperona la polizia: inseguimento da film tra la SS 148 e la Nettunense

Inseguimento da film sulla Pontina, dove la notte di giovedì 20 ottobre un uomo a bordo di un furgone rubato ha speronato una pattuglia della polizia stradale per evitare l’arresto. Ma gli agenti, che non si sono fatti scoraggiare dai colpi ricevuto alla loro auto, sono rimasti “incollati” al veicolo fino ad Anzio, dove hanno messo la parola fine alla fuga del malvivente.

Il furto

Tutto ha inizio a Roma, dove l’uomo, un romano di 42 anni, in serata riesce a rubare un furgone di nuova generazione. Il furto viene subito denunciato dal proprietario, titolare di una ditta. Il malvivente, sperando di farla franca e di poter nascondere il mezzo prima che venga trovato, lascia la Capitale e imbocca la SS 148. Di certo non immagina che, di lì a poco, verrà intercettato da una pattuglia della polizia stradale di Aprilia, all’altezza di via Riserva Nuova.

Non si ferma all’alt e sperona gli agenti

La guida spericolata e con molte infrazioni del 42enne insospettisce gli agenti, che gli intimano l’alt. L’uomo, invece di fermarsi, accelera e fugge. Ma i poliziotti non perdono tempo e partono all’inseguimento a folle velocità, dapprima sulla Pontina, poi allo svincolo verso Anzio, sulla Nettunense. Durante la fuga sulla SS 148 il furgone sperona più volte la pattuglia della polizia, nel tentativo di far desistere gli agenti, che invece non mollano. La corsa dura per diversi chilometri, con l’uomo alla guida del furgone che tenta la disperata fuga e i poliziotti alle sue calcagna.

Il fuggiasco, in un ultimo tentativo di seminare i poliziotti, lascia la Nettunense svoltando in via Casal di Brocco, svoltando poi in una stradina, senza sapere che era senza uscita. Ma gli agenti, che nel frattempo hanno anche avvisato la centrale, sono più veloci e riescono a bloccare il furgone e a fermare il conducente. I poliziotti accertano quindi che il furgone era provento di furto e arrestano l’uomo. Gli agenti a questo punto possono ricorrere alle cure mediche: entrambi, infatti, sono stati refertati a seguito dello speronamento subito. Per i i poliziotti 7 giorni di prognosi. Per il 42enne, invece, l’arresto è stato convalidato dopo il processo per direttissima che si è svolto la mattina seguente.