Pontina, perde il controllo e si cappotta: incidente tra altre auto per evitarla, ferita una donna

Ancora un incidente sulla Pontina, anzi due, tutto nel giro di pochi minuti. È successo nel primo pomeriggio di oggi, pochi minuti prima delle ore 14:00, all’altezza di Casalazzara, tra le uscite di via Laurentina e via dei Rutuli, in direzione Latina. Una donna, a bordo di una Fiat Panda gialla, ha perso il controllo della sua auto per ragioni ancora da accertare.

Dopo aver sbandato, l’auto si è ribaltata su sé stessa, finendo a testa in giù nella corsia di marcia lenta. Per cercare di evitarla, la vettura che stava sopraggiungendo in quel momento ha frenato di colpo. Ma l’auto che seguiva, evidentemente non vedendo l’incidente, non ha fatto in tempo ha fermarsi.

Il secondo incidente

Le due auto si sono quindi scontrate, nell’intento di evitare la Panda incidentata. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della Compagnia di Anzio e i sanitari del 118. La donna all’interno della Panda, una volta aiutata ad uscire dall’abitacolo, è stata consegnata ai sanitari, che l’hanno trasportata in codice giallo al pronto soccorso. Per i conducenti delle altre due auto, invece, fortunatamente solo un grande spavento, oltre alle auto distrutte.

I Carabinieri hanno dovuto chiudere la corsia di marcia normale per consentire i soccorsi e i rilievi. Pesanti le ripercussioni sul traffico, in quanto si transitava solo sulla corsia di sorpasso. Da pochi minuti la corsia di destra è stata riaperta al transito e la circolazione è in fase di normalizzazione.