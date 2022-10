Lavori sulla Pontina, cantieri di giorno e di notte: ecco fino a quando e dove

Ogni giorno sulla Pontina ce n’è una. E chi la percorre lo sa bene: tra incidenti, traffico, cantieri sempre aperti. Sulla SS 148, una delle arterie principali del Lazio, i lavori in dei tratti specifici dureranno ancora per un po’, almeno fino al 3 dicembre. E i pendolari sono stati avvisati: ogni mattina, ma a qualsiasi ora del giorno, restare bloccati con l’auto non sarà una novità.

Lavori sulla Pontina dal 9 ottobre al 3 dicembre

Come fa sapere Astral, sulla Pontina per consentire i lavori di manutenzione dal km 14+055 al km 17+670, fino al 03/12/2022, saranno chiuse le rampe. E ci saranno obblighi di uscita per la presenza dei cantieri e per consentire gli interventi sulla sovrastruttura stradale e sulla pavimentazione. I lavori saranno sia in fase diurna che notturna.

I tratti interessati

Per consentire i lavori di manutenzione per la riparazione, sostituzione e parziale adeguamento delle barriere di protezione per il miglioramento della sicurezza stradale, ecco i tratti interessati: