Soccorrono i feriti di un incidente e vengono falciate da un pirata della strada: ecco come sono morte le due turiste belghe

Si erano fermate per soccorrere i feriti di un terribile incidente accadute nella bretella dell’autostrada A24, che stavano percorrendo a bordo del taxi che le stava portando a Roma. Per loro doveva iniziare la vacanza dei sogni, invece è finita la giovanissima vita. Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, le due turiste belghe 25enni morte la sera di sabato intorno alle ore 22:40, sono state falciate da un pirata della strada mentre provavano a dare il loro aiuto.

L’automobilista che le ha travolte e uccise sul colpo, ma è fuggito a piedi. La macchina che le ha investite è un’auto a noleggio Ncc. Il conducente a abbandonato l’auto con lo sportello ancora aperto e si è dato alla fuga. L’uomo è stato però rintracciato dalla polizia stradale, che ha aperto un’indagine nei suoi confronti.

Il doppio incidente

Le due giovani viaggiavano su un taxi, che si è fermato a causa del precedente incidente, avvenuto sulla bretella dell’A24, all’altezza di Tor Cervara, al bivio tra la complanare e la direzione GRA. In questo incidente sono rimasti coinvolti due automobilisti, di 40 e 45 anni, entrambi feriti gravemente, e una terza persona. I due uomini sono stati ricoverati in codice rosso presso il Policlinico Umberto I, mentre la terza persona ferita, una donna, è stata portata al San Giovanni, in codice giallo.

Le due ragazze, invece, sono morte sul colpo. Nonostante i tentativi di soccorso per loro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per i rilievi. Anche domenica pomeriggio è stato fatto un ulteriore sopralluogo per la ricostruzione della dinamica.

Il cordoglio

L’incidente ha avuto grande eco in Belgio, dove il sindaco di Menen, luogo di origine delle due ragazze, ha voluto esprimere il suo cordoglio. Le due giovani erano impiegate nel mondo della ristorazione e le società per cui lavoravano hanno pubblicato post di affetto nei confronti delle famiglie e delle giovani scomparse. “Abbiamo appreso che una delle nostre dipendenti è morta in un incidente d’auto la scorsa notte. Tu, la donna sempre sorridente, amica di tutti”, ha scritto il datore di lavoro di Wibe.

Tantissimi i messaggi sulle bacheche di entrambe le ragazze, sempre sorridenti e piene di vita. “Oddio, è davvero incredibile quanto sia ingiusta la vita”, scrive Tjorven, riferendosi al fatto che le due amiche erano finalmente riuscite a farsi una vacanza a Roma.