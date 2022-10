Roma, finisce con la macchina a noleggio nel parco giochi e lo distrugge (VIDEO)

Ha sbandato ed è “volata” sul parco giochi, atterrando dopo aver ruotato rispetto al senso di marcia di provenienza. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze davvero disastrose, se fosse avvenuto di giorno, quello accaduto la notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3:00, in via Boccea, a Roma, in zona Casalotti.

La vettura, una Fiat 500 a noleggio della società Enjoy, ha sfondato il guard rail che costeggia la strada proprio all’altezza del parco giochi che incrocia con via Vinovo. L’auto è “atterrata” nell’area dei bimbi, distruggendo alcuni arredi del parco. Anche la vettura si è distrutta nella parte anteriore.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo XIII Aurelio della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure al conducente dell’auto. L’uomo fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Il video è stato postato dalla pagina Facebook Dillo a Noi Roma.