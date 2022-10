Con il monopattino (contromano) sulla Pontina: ecco il video

Chi percorre la Pontina quotidianamente può dire di averle viste veramente tutte. Tra incidenti, lavori che sembrano interminabili, lancio di sassi nei pressi del campo rom di Castel Romano, il campo rom di Castel Romano, gli attraversamenti a piedi – senza dimenticarci delle ‘apparizioni’ qua e là di ciclisti – la strada che collega Roma a Latina (e oltre) fa sempre notizia in un modo o nell’altro. Forse però questo episodio mancava all’appello: un uomo che, incurante del pericolo, percorre nell’esiguo bordo strada, e per di più contromano, la Pontina alla guida di un monopattino elettrico. Come se nulla fosse.

Con il monopattino contromano all’altezza di Castel Romano

Il video, che pubblichiamo in esclusiva, ci è stato inviato da un pendolare e nostro lettore. Nella breve sequenza, che abbiamo provveduto a rallentare, si vede distintamente l’uomo transitare a pochissima distanza dai veicoli in transito nel senso opposto rischiando di causare un incidente. Il filmato è stato girato intorno alle 8.00 di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022.

