Perde il controllo dell’auto sulla Pontina e si ribalta: anziana in Ospedale (FOTO)

Emergono ulteriori particolari circa l’incidente avvenuto questo pomeriggio sulla statale Pontina. Il sinistro, come vi abbiamo raccontato nel precedente servizio, si è verificato all’altezza di Vallerano, in direzione della Capitale, al km 14 intorno alle 14.00.

74enne ferita dopo l’incidente sulla Pontina

A rimanere ferita nell’incidente, autonomo per dinamica, un’anziana signora di 74 anni. Per cause tuttora in fase di accertamento il veicolo sul quale viaggiava, una Volskwagen Golf, ha perso il controllo finendo ribaltata sulla carreggiata. La donna, soccorsa, è stata portata in Ospedale in codice giallo. Le sue condizioni pertanto, malgrado dunque il violento impatto, non sarebbero gravi.

Sinistro risolto

Sul posto, per i rilievi e la viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Ad ogni modo in questo momento l’incidente è stato risolto e la circolazione (eccezion fatta per i consueti rallentamenti causati dal cantiere) è tornata alla normalità.

Foto da Via Pontina S.R. 148