Incidente sulla Pontina: traffico in tilt e strada chiusa, i percorsi alternativi

Non c’è tregua sulla Pontina e anche oggi, di domenica, i pendolari hanno dovuto fare i conti con la strada chiusa. E il traffico in tilt. Poco dopo 12, infatti, sulla SS 148 si è registrato un incidente stradale tra Monte D’Oro e Tor de’ Cenci e in questo momento, nonostante siano passate ore, l’arteria in quel tratto continua ad essere chiusa.

Incidente sulla Pontina all’altezza di Via Decima

Al momento la Pontina resta chiusa all’altezza di Via Decima-Castel Porziano. Il traffico, come fa sapere Astral Infomobilità, viene deviato su via Clarice Tartufari e si registrano code da Castel Romano a Castel di Decima in direzione della Capitale.

[AGG]🔴❗#Roma #incidente -SS148 Pontina ⛔#CHIUSURA altezza Via Decima-Castel Porziano > Roma ↪️ deviazioni su Via Clarice Tartufari ⚠️chiusura e ripercussioni di #Traffico 🚗🚙🚚 code da Castel Romano a Castel di Decima > Roma #Luceverde #Lazio https://t.co/PSOhbm3KUZ — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 18, 2022

La dinamica dell’incidente

A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un motociclo Honda Transalp – con a bordo due persone, una donna e un uomo (entrambi italiani) – e un’auto, una Toyota condotta da una donna italiana di 63 anni. I due a bordo del mezzo a due ruote sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, al Sant’Eugenio, ma al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Ora spetterà ai caschi bianchi del IX Gruppo di Roma Capitale fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.