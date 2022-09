Terribile incidente sulla Pontina: auto si ribalta, traffico in tilt

Non c’è tregua sulla Pontina. E anche oggi, poco fa, si è registrato l’ennesimo incidente, l’ultimo di una lunga scia perché ogni giorno i pendolari devono fare i conti con sinistri, traffico in tilt e strada chiusa. Questa volta l’incidente è avvenuto all’altezza Vallerano, in direzione della Capitale, al km 14.

Incidente sulla Pontina

Per cause ancora tutte da accertare, pare che un’auto si sia capovolta. E abbia terminato la sua corsa al centro della strada, ribaltandosi. Bisogna capire se si sia trattato di un incidente autonomo o se ci siano altri mezzi coinvolti.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Eur, che stanno effettuando i rilievi, e il personale sanitario del 118. Non si conoscono le condizioni di salute degli occupanti, mentre quello che è certo, come accade in questi casi, è che il traffico è in tilt.

(Foto di repertorio)

Seguiranno aggiornamenti