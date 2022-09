Incidente sulla Pontina, scontro tra due auto: strada chiusa a Castel di Decima

Un altro incidente sulla Pontina. Anche oggi un sinistro che ha visto coinvolte due auto sulla SS148. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 di oggi 19 settembre 2022.

Scontro tra due auto sulla Pontina: chiusa la carreggiata

Sono ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, ma secondo una prima ricostruzione due automobili si sarebbero scontrate mentre erano in transito verso Roma. Una, a causa dell’impatto, è finita contro il guard rail.

Sul luogo, al km 18,200, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Traffico in tilt verso Roma

Il traffico è paralizzato in direzione Roma. Code di auto tra via Pratica di Mare e via di Decima, all’altezza di Castel Porziano. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa.