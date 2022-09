Telelaser Pontina, nuovi controlli: il calendario delle postazioni dal 19 al 25 settembre 2022

Dopo i controlli della scorsa settimana, ecco che tornano i telelaser sulla Pontina (e non solo). L’obiettivo resta uno: contrastare la velocità in un’arteria che già di per sé è pericolosa, considerata da incubo per i pendolari, lì dove quasi all’ordine del giorno si registrano incidenti. L’elenco dei controlli, come sempre, viene aggiornato settimanalmente e reso pubblico dalle forze dell’ordine. Ecco, dunque, il calendario per i prossimi giorni.

I controlli contro la velocità sulla Pontina dal 19 al 25 settembre 2022

Di seguito la tabella dei controlli della Polizia Stradale con validità da lunedì 19 settembre 2022 a domenica 25 settembre 2022: