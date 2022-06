Terribile incidente alle porte di Roma: auto ribaltata e un uomo ferito

Roma. Un incidente terribile, avvenuto nelle ultime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno: l’auto coinvolta si è letteralmente ribaltata sulla carreggiata, e il conducente è rimasto ferito.

Auto ribaltata su via Aurelia

Nel dettaglio, alle ore 16.30 circa è stata inviata la squadra 8A su via Aurelia km 13 direzione Roma per incidente stradale con auto ribaltata. Quando gli operatori sono giunti sul posto, si sono trovati dinanzi una scena terribile e hanno temuto il peggio: un’auto ribaltata sulla carreggiata, in parte distrutta, e un uomo al suo interno rimasto coinvolto.

Il dettaglio sull’incidente

Al momento, però, non si hanno informazioni aggiuntive sul suo stato di salute, si sa solamente che ha ricevuto d’urgenza il primo soccorso ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. La vettura coinvolta, nello specifico, sarebbe una Lancia Y, mentre il ferito un uomo.

Infine, gli operatori hanno messo in sicurezza la vettura coinvolta. La Polizia Locale di Roma Capitale ha provveduto alla gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore