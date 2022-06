In ‘fuga’ dai Carabinieri con l’auto dei genitori: 15enne scappa dopo l’incidente e finisce in spiaggia

Notte movimentata quella appena trascorsa sull’asse Roma Ladispoli con protagonista un ragazzino di soli 15 anni. Il giovane prima si è messo alla guida dell’auto dei suoi genitori, poi è rimasto coinvolto in un incidente stradale e infine, per cercare di seminare i Carabinieri che si erano messi sulle sue tracce nel frattempo, è finito con la macchina in spiaggia a Passoscuro.

Incidente a 15 anni con l’auto dei genitori

Il ragazzino era partito da Roma intenzionato a raggiungere il litorale di Ladispoli. Giunto in zona però ha avuto un incidente ma anziché fermarsi ha pensato bene di fuggire via, evidentemente spaventato dalle possibili conseguenze in cui sarebbe potuto incorrere. L’altro automobilista coinvolto tuttavia, dopo aver ingranato nuovamente la marcia mettendosi all’inseguimento dell’auto in fuga per bloccarla, ha allertato il 112. Così sulle tracce del 15enne sono arrivati anche i Carabinieri.

Inseguimento a Ladispoli sabato notte

Il giovane, alla guida di una Twingo, ha proseguito così la corsa fino a Passoscuro. Ad un certo punto però ha perso il controllo della macchina finendo su un tratto di spiaggia. I Carabinieri hanno così appurato che il ragazzino aveva preso l’auto all’insaputa dei genitori per trascorrere la serata sul litorale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nemmeno il giovane che è stato comunque portato per precauzione al Bambino Gesù per accertamenti.