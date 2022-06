Choc a Roma, autobus Atac travolge due pedoni: entrambi sono in gravi condizioni

Grave incidente stanotte a Roma dove un autobus Atac ha travolto due pedoni. Entrambi sono finiti in Ospedale in gravi condizioni. E’ successo intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Autobus investe due persone in Piazza Santa Maria Maggiore

L’incidente si è verificato in Piazza di Santa Maria Maggiore, proprio sulla piazza, poco dopo 00.30 come detto. In circostanze ancora da chiarire i due pedoni stavano attraversando la strada quando improvvisamente sono stati investite dall’autobus Atac della linea 75.

Mezzo sequestrato

Il mezzo, dopo l’incidente, è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I gruppo Trevi che ora sono al lavoro per ricostruire l‘esatta dinamica del sinistro.

Leggi anche: Non gli danno notizie sul parente: infermiera e assistente aggrediti al San Giovanni

Pedoni in gravi condizioni

Ad ogni modo i due feriti, cecoslovacchi, entrambi di 41 anni, sono stati portati uno all’Umberto I e uno al San Giovanni. Le loro condizioni restano gravi.