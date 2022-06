Roma, lite stradale finisce in rissa sul Lungotevere: coinvolti padre e figlio di 17 anni e un terzo automobilista

Scene di ordinaria follia ieri pomeriggio a Roma dove la strada si è trasformata in un vero e proprio ring. Protagonisti alcuni automobilisti che sono venuti alla mani dopo un diverbio in merito alla viabilità. Il tutto è successo intorno alle 16.00 di sabato 4 giugno.

Rissa in strada sul Lungotevere

Dai primi elementi emersi sembrerebbe che a far scattare la zuffa in strada, avvenuta sul Lungotevere dei Sangallo, sia stato un banale diverbio legato alla viabilità, forse a seguito di un sorpasso azzardato. Dopodiché alcune persone, che viaggiavano a bordo di veicoli diversi, avrebbero iniziato a discutere passando rapidamente dalle parole ai fatti. Scesi dai rispettivi veicoli avrebbero iniziato quindi a darsele di santa ragione.

Le persone coinvolte

Le persone coinvolte sarebbero in tutto tre. Si tratta di padre e figlio, rispettivamente di 60 e 17 anni, e una terza persona di 50. I primi due viaggiavano a bordo di una Kia Soul mentre l’altro automobilista si trovava alla guida di un Mercedes van.

L’intervento dalla Polizia Locale

Tornando ai fatti, in quel momento transitava sul posto una pattuglia di uno dei gruppi speciali (reparto tutela fluviale, ndr) della Polizia Locale di Roma Capitale. I caschi bianchi sono quindi intervenuti per separare i litiganti e capire cosa stesse accadendo.

Uomo ferito portato in Ospedale

Al momento dell’intervento della pattuglia a terra c’era la persona di 50 anni, che è stata soccorsa. L’uomo è stato quindi trasportato in Ospedale, al Santo Spirito, dove è giunto in codice giallo.

Accertamenti in corso

In merito all’accaduto sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al vaglio anche la posizione delle persone coinvolte per verificare eventuali profili di responsabilità.