Terribile incidente nella notte a Roma: morta 35enne, gravissima la figlia 15enne

Terribile incidente questa notte a Roma, ancora sangue sulle strade della Capitale. Poco prima dell’1:00, su via di Boccea, in prossimità di Piazza Giureconsulti, due auto si sono scontrate e sono andate a finire, nella tremenda carambola, su altre due vetture, una che stava per fermarsi e una parcheggiata, che era lì in sosta.

La dinamica dell’incidente mortale in via di Boccea

Stando a una prima ricostruzione dei caschi bianchi del VII Gruppo Appio, pare che una Toyota Yaris abbia prima urtato una Ford Fiesta in marcia, poi una Citroen in fermata temporanea. La prima auto si è ribaltata, mentre la Citroen dopo l’urto è andata a finire, terminando la corsa su una Mercedes che era lì parcheggiata.

Chi è la vittima

Ad avere la peggio, purtroppo, la conducente della Toyota Yaris, che dopo il trasporto all’Aurelia Hospital è deceduta. Si tratta di una donna italiana di 35 anni, che ha riportato nel violento impatto ferite troppo gravi: per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I medici hanno tentato di salvarla, ma alla fine si sono dovuti arrendere.

Grave anche la figlia di 15 anni

A bordo dell’auto anche la figlia della donna, una ragazza di 15 anni, che ora è ricoverata al Policlinico Gemelli in codice rosso. Le sue condizioni di salute sono preoccupanti, ma il personale sanitario sta facendo di tutto per far rientrare il pericolo e sciogliere, si spera il prima possibile, la prognosi.

Come stanno gli altri rimasti coinvolti nell’incidente

I conducenti e i passeggeri degli altri veicoli, un uomo italiano di 24 anni a bordo della Ford e due cittadini peruviani di 35 e 31 anni a bordo della Citroen sono stati portati all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito. Una terza cittadina peruviana, sempre a bordo della Citroen invece, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Al momento, sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per risalire all’esatta dinamica dell’incidente, che purtroppo si è concluso nel peggiore dei modi. La strada è stata chiusa e per la viabilità, per gestire il traffico, sono intervenute sul posto anche diverse pattuglie del XII Gruppo Aurelio e del I Gruppo Trevi. Ora bisognerà fare luce sul sinistro mortale.