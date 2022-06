Roma, incidente in via della Magliana tra auto e scooter: un morto

Ancora sangue sulla strade di Roma. A poche ore dall‘incidente mortale avvenuto in via di Boccea questa notte all’una, si registra un altro decesso a causa di uno scontro. L’incidente è avvenuto in via della Magliana, all’altezza del civico 70.

Incidente mortale via della Magliana

Lo scontro ha visto coinvolti un’auto e uno scooter. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 5:00 di oggi, 1° giugno. A seguito del violento impatto la persona a bordo dello scooter è deceduta sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Sul posto anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi. Saranno i caschi bianchi a dover ricostruire l’esatta dinamica e a stabilire le responsabilità di quanto accaduto.

La strada è stata chiusa nel tratto tra vicolo di Santa Passera e via della Magliana Nuova. A causa della chiusura della strada sono state deviate le linee bus 780, 78, 128 e 775.

(Foto di repertorio)