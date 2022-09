Pontina ‘da incubo’: lavori e traffico in tilt

Non c’è tregua sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio. Tra incidenti, incendi, persone che attraversano la strada e mettono a rischio la propria vita e quella di tutti gli altri automobilisti e cantieri sempre aperti. Da qualche settimana, infatti, sulla SS 148 gli operai sono al lavoro per cambiare lo spartitraffico, per posizionarne uno all’avanguardia. Tra non pochi disagi per i pendolari, che anche questa mattina sono rimasti bloccati nel traffico.

Code tra Spinaceto e Castel Romano

Per via dei lavori attualmente si registrano code tra Spinaceto e Castel Romano, in entrambe le direzioni. Lì, in quel tratto, c’è un restringimento di carreggiata e il traffico, come si può immaginare, è in tilt. Ora che molti hanno ripreso a viaggiare, a mettersi in macchina per raggiungere il posto di lavoro.

Quando finiscono i lavori

Gli operai sono a lavoro per sostituire le barriere spartitraffico, tra il km 10.550 (Viale dell’Oceano Pacifico) e il km 24 (Castel Romano). I lavori, in questa prima fase, come ha spiegato l’Anas, interesseranno il tratto compreso tra il km 14,055 (Tor de cenci – Spinaceto sud) e il km 17,670 (Castel di Decima – Castel Porziano) e prevedono l’istallazione di un cantiere mobile, sia diurno che notturno per un tratto di soli 500 metri. Ma sarà necessario chiudere al traffico delle corsie di sorpasso.

Il completamento del primo stralcio dei lavori è previsto entro la fine di ottobre 2022. Quindi, sicuramente, ancora per un po’ ci saranno disagi per i viaggiatori. E il traffico sarà la certezza di tutti i giorni.