Incidente sulla Pontina, sperona un’auto e fugge: ‘Cerchiamo testimoni’

Ha tamponato un’auto, poi anziché fermarsi, capire cosa fosse successo, ha ingranato la marcia e con la sua, di vettura, è fuggito via. L’incidente, con omissione di soccorso, è avvenuto lunedì scorso, il 5 settembre, sulla Pontina, in direzione Latina, all’altezza dell’uscita per via Strampelli.

La ricerca di testimoni

L’auto, una Mercedes classe B nera, ha speronato la vettura, una Renault Twigo, che poi si è andata a schiantare contro il guardrail. Il conducente, però, anziché fermarsi è fuggito via. E ora Federica, sui social, sta cercando testimoni, qualcuno che abbia visto e possa aiutarla a rintracciare il pirata della strada. Fortunatamente lei, le sue figlie e un’amichetta delle bimbe stanno bene, ma la macchina è distrutta: ‘Siamo vive per miracolo, abbiamo avuto tanta paura’ – ha scritto.