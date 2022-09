Incidente sulla Pontina, carambola tra 3 auto: un ferito, strada chiusa

Ancora un incidente sulla Pontina. Questa volta il sinistro, che ha visto coinvolte tre auto, è avvenuto all’altezza del km 18, a Castel di Decima, in direzione della Capitale.

Una persona ferita

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, che ha provocato il ferimento di una persona. Al momento, non si conoscono le condizioni di salute, ma di certo c’è, come accade in questi casi, che il traffico è in tilt verso Roma.

Pontina chiusa

Temporaneamente è stato interdetto il transito sulla Pontina e il traffico viene deviato con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

+++ Aggiornamento ore 16 +++

La circolazione sulla Pontina è stata ripristinata.

L’incidente di questa mattina

Quello di ora non è, purtroppo, l’unico incidente avvenuto oggi sulla Pontina. Questa mattina all’alba, poco prima delle 5, tre auto e un camion, per cause da accertare, si sono scontrati al km 33+000, all’altezza della Castagnetta (Pomezia) in direzione Latina intorno alle 4.45.