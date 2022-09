Lavori da incubo sulla Pontina: cantiere aperto e traffico in tilt

Un risveglio da ‘incubo’ per i pendolari della Pontina. C’è chi lo sapeva, chi invece ha dovuto fare i conti con una sorpresa poco gradita: i lavori in corso, il cantiere aperto. E, inevitabilmente, il traffico in tilt. Alle 7 di questa mattina, infatti, molte auto sono rimaste incolonnate sulla SS148 tra Castel Romano e Castel di Decima, in direzione Roma. Ma a distanza di tempo, la situazione è sempre la stessa.

(In foto la situazione traffico aggiornata alle 8)

Quando finiscono i lavori sulla Pontina

A partire dal 5 settembre gli operai sono a lavoro per sostituire le barriere spartitraffico, tra il km 10.550 (Viale dell’Oceano Pacifico) e il km 24 (Castel Romano), per un investimento di oltre 5 milioni di euro. I lavori, in questa prima fase, come ha spiegato l’Anas, interesseranno il tratto compreso tra il km 14,055 (Tor de cenci – Spinaceto sud) e il km 17,670 (Castel di Decima – Castel Porziano) e prevedono l’istallazione di un cantiere mobile, sia diurno che notturno per un tratto di soli 500 metri. Ma sarà necessario chiudere al traffico delle corsie di sorpasso.

Il completamento del primo stralcio dei lavori è previsto entro la fine di ottobre 2022, ma al momento una data precisa non c’è. Mentre una certezza sì: anche ora, nonostante siano le 8, il traffico verso la Capitale è in tilt e questo mese sarà ‘nero’ per i pendolari.

