Incubo Pontina: scontro tra tre auto e un camion, strada chiusa per ore. Code per lavori verso Roma

Mattinata da incubo per i pendolari che percorrono la SS 148 Pontina. La giornata è iniziata con gli ormai consueti lavori che vedono il restringimento della carreggiata all’altezza di Castel di Leva a causa dei lavori di rifacimento del guard rail. Ma oltre alle code in direzione Roma c’è un incidente in particolare, avvenuto all’altezza di Pomezia, a tenere in scacco il traffico.

Chiusa la Pontina oggi

Il sinistro in oggetto ha provocato addirittura la chiusura della Pontina. L’incidente è avvenuto al km 33+000 all’altezza della Castagnetta (Pomezia) in direzione Latina intorno alle 4.45. A rimanere coinvolti sarebbero stati almeno quattro mezzi, tra cui uno pesante. Deviata la circolazione su Via Pontina Vecchia. Code per traffico intenso anche in direzione opposta.

Leggi anche: Tornano i controlli con il Telelaser sulla Pontina: le postazioni fino all’11 settembre 2022

Code per lavori sulla SS148

Per quanto riguarda la circolazione verso Roma code si registrano, come detto, in corrispondenza di Castel di Decima e Spinaceto a causa dei lavori in corso. Altre file, infine, sono segnalate nuovamente in direzione sud/Latina a causa di un mezzo in panne. Insomma, una mattinata che è già da dimenticare per i pendolari.

Foto di repertorio

Leggi anche: Pontina, scontro tra 4 veicoli: strada bloccata tra Castel Romano e Pomezia