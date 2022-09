Tornano i controlli con il Telelaser sulla Pontina: le postazioni fino all’11 settembre 2022

Inizio di settembre all’insegna dei controlli sulla Pontina per contrastare il fenomeno dell’alta velocità causa molto spesso di incidenti. Poco fa la Polizia di Stato ha diramato il calendario con le postazioni di questa settimana fino a domenica prossima, 11 settembre. L’elenco dei controlli, come di consueto, viene aggiornato settimanalmente e reso pubblico dalle forze dell’ordine. Ecco dunque il calendario per i prossimi giorni.

Telelaser Pontina e sulle strade del Lazio dal 5 all’11 settembre 2022

Di seguito la tabella dei controlli della Polizia Stradale con validità da lunedì 5 settembre 2022 a domenica 11 settembre 2022: