Terribile incidente tra Pomezia e Ardea: gravissima 24enne

Terribile incidente quello avvenuto poco fa al confine tra Pomezia e Ardea, in via Pratica di Mare, a pochi metri da largo Udine, lì dove c’è un supermercato. Una giovane di 24 anni, a bordo della sua Matiz, per cause ancora da accertare, ha prima abbattuto un palo, poi si è schiantata contro il guardrail e la sua vettura è finita in un terreno. Lì dove ha terminato la sua ‘corsa’ nel senso opposto a quello di marcia.

Come sta la ragazza

La giovane, di 24 anni, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Pomezia, dove è arrivata in codice rosso. La 24enne è in pericolo di vita: attualmente è intubata e i medici stanno facendo di tutto per salvarla, nonostante le condizioni di salute, purtroppo, siano critiche.

La dinamica da chiarire

Sul posto, dopo il 118 che è stato allertato da alcuni passanti, sono arrivati i caschi bianchi di Ardea, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica. Nell’auto i vigili hanno trovato, sul sedile, la borsa della 24enne e il suo cellulare: da qui, grazie ai documenti, sono riusciti a risalire alla sua identità. Ma ora spetterà proprio a loro fare chiarezza, capire cosa sia successo. Mentre i medici, in ospedale, stanno facendo di tutto per salvarle la vita.