Scuole elementari ad Ardea, stop alle cedole: i libri saranno consegnati direttamente agli alunni

Novità per gli studenti delle scuole elementari di Ardea. I libri scolastici quest’anno non saranno più consegnati con il sistema delle “cedole” bensì forniti direttamente alle famiglie. A gestire l’organizzazione sarà esclusivamente il Comune che curerà i rapporti con gli editori e le case fornitrici dei testi scolastici. Di conseguenza non saranno più i genitori a doversi recare nelle cartolibrerie del territorio – e in passato i disagi così come i ritardi non sono mancati – dato che i libri verranno forniti ai bambini in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. L’iniziativa, che in realtà era già stata sperimentata in passato sotto la Rocca (ma poi accantonata), è arrivata in questo caso dal neo Assessore ai servizi sociali ed alla persona Simone Centore.

