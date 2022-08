Pontina, scontro tra 4 veicoli: strada bloccata tra Castel Romano e Pomezia

Ancora un incendio sulla Pontina, dove nella serata di oggi, 5 agosto, 4 vetture si sono scontrate al chilometro 22, all’altezza di Castel Romano, in direzione Pomezia–Latina.

Non si conosce la dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle ore 19:15. Ci sono feriti, per fortuna non gravi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, gli agenti della polizia stradale e il personale Anas per ripristinare la circolazione stradale.

Un altro incidente a poca distanza

Solo pochi minuti prima un altro tamponamento, all’altezza del chilometro 29, all’altezza di Pomezia, aveva provocato delle code da Pomezia fino a Castel Romano.

Il doppio incidente ha provocato disagi sulla circolazione stradale, già rallentata dal forte flusso di auto che viaggiano in direzione delle località di mare.