Nuovi lavori sulla Pontina dal 23 agosto 2022: tratti interessati, orari, come cambia la viabilità

Nuovi lavori sulla statale 148 Pontina a partire da domani, martedì 23 agosto. Gli interventi, annunciati da Anas, puntano ad innalzare i livelli di servizio e di sicurezza dell’arteria, interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. Le opere prossime a partire rappresentano il proseguo dei cantieri avviati già nell’aprile scorso.

Orari lavori Pontina agosto 2022

Per quanto riguarda i nuovi lavori, in particolare da domani, martedì 23 agosto 2022 – ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – saranno avviati i lavori per la sostituzione e riqualificazione della segnaletica verticale, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro. Per quanto riguarda questa prima fase gli interventi saranno eseguiti in orario diurno senza interferenze per il traffico.

Tratti interessati

La prima fase riguarderà il tratto compreso tra il km 10,550 (viale dell’Oceano Pacifico) e il km 45 (Aprilia), in entrambe le direzioni. Nel dettaglio, da martedì 23 a venerdì 26 agosto gli interventi interesseranno gli svincoli compresi tra i km 10,550 (viale dell’Oceano Pacifico) ed il km 35 (Pomezia).

Leggi anche: Incidente mortale a Roma, perde la vita la 25enne Cecilia Virgili ma resta il giallo: “Aiutateci, cerchiamo testimoni”

Cantieri SS148 notturni da lunedì 29 agosto

Da lunedì 29 agosto fino al 30 settembre sarà invece interessata l’asse principale. Per contenere i disagi al traffico i cantieri saranno attivati esclusivamente in orario notturno dalle 22.00 alle 6.00 con transito sempre consentito su una corsia (marcia o sorpasso).

Nella seconda fase i lavori interesseranno il tratto tra il km 45 (Aprilia) e il km 109,200 (Latina).