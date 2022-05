Incidente sulla Pontina e lavori in corso: traffico in tilt

Non c’è tregua sulla Pontina, neppure di domenica quando la strada dovrebbe essere più libera. Meno automobilisti, meno pendolari che percorrono la SS148 per raggiungere il posto di lavoro. E invece, anche stamattina si è registrato un incidente, l’ennesimo, e il traffico è paralizzato. Ancora di più se al sinistro si aggiungono i lavori in corso e quel cantiere aperto tra Spinaceto e Castel di Decima.

Incidente all’altezza di Castel Romano sulla Pontina

Poco fa si è registrato un incidente sulla Pontina, all’altezza di Castel Romano, in direzione Pomezia, al km 23,300. A scontrarsi, per cause da accertare, due auto: una Fiat 500 e una Dacia Sandero, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito nell’impatto. Solo una persona è stata trasportata in codice azzurro in ospedale per tutte le cure del caso.

Il traffico, però, è in tilt in entrambe le direzioni perché le code sono anche nella direzione opposta, per i ‘curiosi’ che rallentano per capire cosa sia successo. Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur di Roma fare chiarezza.

Lavori tra Spinaceto e Castel di Decima

All’incidente si aggiungono i lavori, che non si fermano neanche la domenica. Il cantiere è aperto tra Spinaceto e Castel di Decima: sono state chiuse le corsie di sorpasso e il traffico è in tilt in entrambe le direzioni.