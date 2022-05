Doppio incidente sulla Pontina: traffico in tilt

Non uno. Ma ben due incidenti sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio, una strada, la SS148, da molti considerata un ‘incubo’. Perché chi la percorre ogni giorno sa bene che tra cantieri in corso, restringimenti di carreggiata e incidenti, restare incolonnati nel traffico è quasi ‘normale’, in una strana abitudine.

Incidente sulla Pontina a Latina

Il primo incidente è avvenuto circa 40 minuti fa sulla Pontina, tra Latina e Borgo Piave, in direzione sud, al km 68. Il traffico, nonostante sia passato del tempo, è in tilt in entrambe le direzioni, oltre 4 km di coda per chi viaggia verso Roma. E il consiglio è quello di percorrere strade alternative per evitare di rimanere bloccati.

Incidente tra Latina e Via dei Rutili

L’altro incidente, invece, è avvenuto sempre sulla Pontina, ma questa volta in direzione Pomezia, tra Latina e via dei Rutili, all’altezza dello svincolo per Casalazzara. Anche qui si registrano code, con il traffico che resta paralizzato. Al momento non si conoscono i mezzi coinvolti e le condizioni di salute degli automobilisti. Quello che è certo è che tra incidenti e lavori tra Spinaceto e Tor di Cenci in entrambe le direzioni, per i pendolari questo è un incubo.