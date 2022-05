Attraversa la Pontina a piedi, automobilisti furiosi

Ha attraversato la SS 148 Pontina, una delle strade più pericolose d’Italia, con assoluta nonchalance, come se fosse via del Corso. Oltretutto in un orario di punta. E, a quanto riferiscono gli automobilisti, non questa non è neanche stata la prima volta che l’uomo si è cimentato nell’impresa.

E’ successo questo pomeriggio all’altezza di Pomezia nord. Tra lo sguardo incredulo degli automobilisti che cercavano di schivarlo, l’uomo ha attraversato passando dalla carreggiata direzione Roma a quella direzione Latina, verso via di Vaccareccia.

I precedenti

“Succede ogni giorno”, hanno commentato alcuni cittadini. “Da quando hanno tolto il ponte, chi non vuole fare tutto il giro e perdere tempo corre il rischio e attraversa così. Ma è pericolosissimo”. Gli automobilisti sono furiosi. “Rischiano loro che attraversano, ma rischiamo anche noi che possiamo investirli”. “Mettono a repentaglio la loro vita per non fare il giro più lungo. E non mettono in conto che, se poi vengono investiti, la colpa ricade sugli automobilisti. Ma come si fa a frenare in tempo, se ti capita un pazzo che attraversa la Pontina all’improvviso?”

Più volte, nei nostri articoli, abbiamo parlato di questo fenomeno. Dai ragazzini rom che “giocano” ad attraversare la strada di fronte al villaggio di Castel Romano fino ai lavoratori che per risparmiare tempo rischiano la vita. A volte perdendola, come è successo a un 33enne di Cisterna di Latina qualche mese fa. E’ anche capitato di qualcuno che si addormentasse nel mezzo della carreggiata, mentre attraversava: in quel caso l’alcool aveva fatto la sua parte.

Molto più frequente, appunto il fenomeno dell’attraversamento nel punto in cui il cavalcavia è stato tolto, a Pomezia, che è proprio il luogo in cui ha attraversato l’uomo di oggi.

Foto di Damiano Sabatino