Attraversa la Pontina a piedi ma si addormenta in mezzo alla strada: era troppo ubriaca

Momenti di panico sulla Pontina, dove nella serata di venerdì diversi automobilisti hanno visto il corpo di una persona riversa a terra, a ridosso del new jersey, nel tratto tra Borgo Montello e Campoverde, in direzione sud.

Pensando che si trattasse di qualcuno che, incautamente, aveva attraversato la SS 148 ed era stato investito con conseguenze nefaste, gli automobilisti di passaggio hanno tempestato di chiamate la Polizia Stradale, che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti, vedendo che gli automobilisti provenienti dal senso contrario segnalavano il pericolo con gli abbaglianti, hanno individuato il punto preciso dove si trovava la persona e hanno bloccato il traffico per poter effettuare il loro intervento.

Tenta di attraversare la Pontina a piedi ma si addormenta: era troppo ubriaca

Con grande sorpresa, quando sono scesi dall’auto di servizio per andare a raggiungere il corpo riverso sul new jersey, si sono accorti che si trattava di una donna che stava dormendo profondamente, completamente ubriaca. La signora probabilmente aveva subito uno choc a causa dell’eccessiva dose di alcol ingerito. Aveva effettivamente attraversato la Statale, rischiando di essere uccisa dalle auto in transito ma, arrivata a metà strada, si era addormentata, cadendo riversa sullo spartitraffico.

Proprio nel momento in cui sono arrivati gli agenti la donna, di origini nigeriane, si è risvegliata e ha tentato di fuggire. I poliziotti l’hanno rincorsa e bloccata e hanno chiamato il 118 per chiedere l’intervento dei sanitari.

Durante il tentativo di fuga della straniera uno degli agenti è rimasto leggermente ferito, riportando escoriazioni guaribili in una settimana. Alla vista dell’ambulanza, la donna si è agitata e ha tentato nuovamente di scappare: riacciuffata prima che finisse sotto un’auto, è stata sedata e portata al pronto soccorso dell’ospedale di Latina per le cure del caso.