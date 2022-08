Incidente mortale a Roma, perde la vita la 25enne Cecilia Virgili ma resta il giallo: “Aiutateci, cerchiamo testimoni”

E’ morta lo scorso 7 luglio a soli 25 anni. Cecilia Virgili stava percorrendo Via Cilicia in direzione Viale Marco Polo all’altezza del sottopassaggio quando all’improvviso è rimasta coinvolta in un incidente che le è costata la vita. Ma sulla dinamica di quel drammatico sinistro ancora oggi non è stata fatta piena chiarezza.

Si cercano testimoni per l’incidente mortale del 7 luglio a Roma

In queste ore sui social è stato lanciato un nuovo appello affinché se qualcuno avesse visto qualcosa contatti i familiari.

“Purtroppo giovedì 7 luglio verso le ore 21:30, in via Cilicia direzione Viale Marco Polo (Piramide) altezza del sottopassaggio, e’ avvenuto un incidente stradale, dove ha perso la vita una ragazza alla guida di una Honda Cbr600rr di colore nero“, si legge.

“Se qualcuno avesse visto o sentito o solamente anche un solo presentimento prego, di mandare anche un messaggio in privato o come volete, per fare chiarezza su quanto accaduto. Vi chiedo cortesemente di condividere questo post, per poter raggiungere più persone possibili, nell’attesa e nella speranza che le telecamere abbiano registrato delle immagini valide. Grazie a tutti“.

