Pontina, mezzo pesante in panne e incidente con feriti: strada chiusa. Traffico completamente bloccato

Pomeriggio da incubo sulla statale Pontina. In questo momento si registrano lunghe code in più tratti della statale 148. In particolare la circolazione è rallentata in direzione sud all’altezza di Castel Romano per incidente. Code anche verso Roma in corrispondenza di Pomezia dove un mezzo pesante in avaria sta bloccando il traffico. Il tir, da quanto si apprende, avrebbe rotto uno pneumatico e sarebbero in corso le operazioni per sostituirlo.

Ferita una persona nell’incidente a Castel Romano

In merito invece al sinistro avvenuto all’altezza di Castel Romano risultano due i veicoli coinvolti. Nell’impatto una persona è rimasta ferita. Sul posto è presente il personale Anas intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Leggi anche: Cagnolina vaga sulla Pontina: automobilista la salva rischiando di essere investita

Strada chiusa

In questo momento sulla strada statale 148 Pontina è infatti temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Latina. Il tratto in particolare è quello al chilometro 22,600 in prossimità dello svincolo di Castel Romano. Il traffico è regolato con indicazioni sul posto.

Foto di repertorio