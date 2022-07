Cagnolina vaga sulla Pontina: automobilista la salva rischiando di essere investita

Storia a lieto fine… ma non troppo, per una cagnolina che ieri mattina vagava sulla SS 148 Pontina, in direzione Roma, rischiando di essere investita e uccisa.

Il giovane esemplare di maremmano è stato notato da un’automobilista, Lorella F., che senza pensarci due volte ha deciso di fermare la sua automobile e di provare a prendere il cane.

“Sono riuscita a schivare questa cucciola – racconta Lorella – che terrorizzata dalle auto cercava di salvare la propria vita”. La cucciola di maremmano si aggirava spaventata su via Pontina ieri mattina.”Senza pensarci un attimo mi sono accostata – prosegue Lorella – sono scesa e con qualche difficoltà sono riuscita a infilarla nella mia macchina per salvarle la vita e forse a salvare la vita a qualcuno che, magari per non investirla, avrebbe rischiato un tantino…”

Leggi anche: Sport estremi sulla Pontina: fa jogging sulla SS 148 (FOTO)

Operazione salvataggio

Ma a rischiare è stata anche lei, Lorella. Le auto, infatti, nel frattempo sfrecciavano sulla strada provinciale e il rischio di essere investiti era concreto, sia per il cane che per la donna.

“Ringrazio l’autista di un pullman di linea che stava andando verso Roma, il quale, comprendendo il pericolo che stavamo correndo io e la cagnolina, si è messo al centro della strada per far rallentare le macchine che stavano arrivando”.

Il messaggio per il proprietario del cane

La cagnolino non sembra un animale abituato alla strada e, soprattutto, non pare essere un cane randagio. Lorella si rivolge quindi al suo padrone, “Sperando che non l’abbia abbandonata per andare in vacanza! Adesso, se gli fosse scappata, può andare a riprenderla al Canile di Latina, dove l’ho dovuta portare. Ho infatti chiamato il 112 e poco dopo mi ha richiamato una persona che si è occupata di tutto. Io ho già due cani e non potevo prenderla. Ma la tentazione di farlo è forte. Sicuramente l’andrò a trovare per vedere come va a finire. E se il padrone non si fa vivo… chissà…”.