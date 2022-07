Cagnolina denutrita muore di stenti nel campo rom di Castel Romano. Le associazioni: ‘Gualtieri servono più controlli’

Su più fronti i romani chiedono al Sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, solo una cosa: maggiori controlli. Più verifiche per evitare gli incendi, più manutenzione delle strade (e non solo) e più accertamenti nei campi rom della città, dove sempre più spesso gli animali vengono tenuti in una situazione di degrado. Prima denutriti, poi sequestrati. E l’ultimo episodio, in ordine di tempo, ben (e purtroppo) spiega la situazione: a Castel Romano una cagnolina è morta, nonostante l’associazione LNDC Animal Protection e le Guardie Zoofile di Roma abbiano fatto di tutto per salvarla. Lei che però è stata recuperata gravemente denutrita, disidratata e con una zampa legata, oggetto di abusi, non ce l’ha fatta.

Nei giorni scorsi, come ha spiegato l’associazione, un nucleo di Guardie Zoofile ha fatto un sopralluogo nel campo Rom di Castel Romano , l’ennesimo degli ultimi mesi. E hanno sequestrato decine di cani che sono stati curati e ospitati presso il canile comunale della Muratella in attesa di un’adozione. Questa volta, però, si sono trovati davanti a una situazione molto più grave del solito: una povera cagnolina era completamente denutrita , scheletrica e disidratata e in più non poteva muoversi perché aveva una zampa legata alla struttura in cui viveva. La cagnolina è stata immediatamente liberata e ricoverata presso una clinica veterinaria ma, nonostante tutti i tentativi di salvarla, purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.

“Quello che è successo è gravissimo e vergognoso”, commenta indignata Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Sono mesi che le Guardie Zoofile, di concerto con la Polizia Locale, vanno nel campo Rom di Castel Romano e recuperano animali, li fanno curare e li trasferiscono in canile. Un’ottima iniziativa che ha permesso di salvare tanti altri cani che potevano finire come la poverina che non ce l’ha fatta, ma così è come svuotare il mare con un cucchiaio. Per questo ho scritto una lettera (link alla lettera https://www.legadelcane.org/rassegna-stampa/lndc-scrive-al-comune-di-roma/) al Sindaco di Roma, facendo presente che non si può continuare in questo modo. È necessario che vengano effettuati controlli con maggiore regolarità e frequenza, per prevenire situazioni come questa ed evitare che queste persone prendano nuovi cani e gatti dopo che gli sono stati tolti.”

“Del resto, recuperare gli animali, farli curare e poi ammetterli al canile comunale espone il Comune anche alle relative spese. Al contrario, fare dei controlli più frequenti e più incisivi permetterebbe di risparmiare quanto meno sulle spese veterinarie dato che gli animali non avrebbero tempo di vedere le loro condizioni di salute precipitare in questo modo. Inoltre, sapendo di essere soggetti a controlli costanti, è molto probabile che queste persone smetterebbero di prendere nuovi animali da maltrattare in questo modo. Inoltre, è necessario intervenire anche per individuare gli adulti responsabili di queste condotte dato che, in occasione dei vari sopralluoghi fatti finora, c’erano solo minorenni. Questo purtroppo comporta anche che eventuali denunce per maltrattamento potrebbero verosimilmente cadere nel vuoto”, continua Rosati.