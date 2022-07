Pontina, incendio da Castel Romano, le fiamme arrivano fino a Pomezia: bruciati ettari di vegetazione

Inizialmente a bruciare erano solo le sterpaglie a bordo strada, a ridosso del campo rom di via Pontina, all’altezza di Castel Romano. Ma ieri pomeriggio nessuno poteva andare a spegnerle. Tutti i vigili del fuoco erano impegnati a Roma, nello spaventoso incendio di via Palmiro Togliatti, a Centocelle, che ha coinvolto diversi quartieri.

Fiamme fino a via Monte d’Oro, colonna di fumo visibile ovunque

E il rogo di via Pontina, complice il vento, è aumentato a dismisura. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile dai Castelli Romani, dall’Eur e da Torvaianica. Le fiamme sono arrivate fino a Pomezia nord, all’altezza di via Monte d’Oro. La strada era invasa dal fumo. L’incendio, partito poco dopo le ore 17:00, è proseguito per tutto il pomeriggio.

Automobilisti in difficoltà

Lunghe code si sono formate a causa del fumo in entrambe le carreggiate. Ettari di boscaglia sono andati in fumo, mentre il tempo trascorreva inesorabile senza che nessuno potesse andare a spegnere l’incendio. Solo in seconda serata, dopo che il rogo di Roma è stato spento, sono potuti intervenire i vigili del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato solo intorno all’una di questa notte. Sul posto, insieme ai pompieri, anche una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale per regolamentare la viabilità. Lunghe code si sono formate in direzione Latina, nonostante il tardo orario, in quanto per consentire il lavoro dei vigili del fuoco è stato ridotto il transito delle vetture a una carreggiata.

L’incendio a Torvaianica

Sempre ieri pomeriggio un altro incendio, per fortuna di dimensioni ridotte rispetto a quello sulla Pontina, ha coinvolto le sterpaglie a Torvaianica, in via Zara all’incrocio con via Sebastopoli, al centro della cittadina. Il fumo è arrivato fino in spiaggia, mentre dalla Pontina arrivava la colonna di fumo dell’incendio di Castel Romano. Anche qui, a causa dell’incendio avvenuto a Roma, non è stato possibile far intervenire i vigili del fuoco, tutti impegnati nella Capitale.