Incendio a Centocelle, le fiamme arrivano nelle abitazioni: ci sono intossicati (FOTO E VIDEO)

Inferno di fuoco a Roma. Non si riesce a domare lo spaventose incendio a Centocelle. Le fiamme, partite da via Palmiro Togliatti, si sono diramate ben presto a causa del vento in tutta la zona. Una colonna di fumo nero, visibile in gran parte della città, si è levata in cielo.

Fiamme nelle abitazioni

In zona sono presenti i vigili del fuoco con circa 50 mezzi. Presenti anche la protezione civile, i carabinieri e la polizia. In via Carlo Fadda i Carabinieri della stazione Roma Quadraro hanno fatto evacuare i condomini del civico 131 e 133 dove le fiamme, dopo aver attraversato la Palmiro Togliatti hanno interessato una tenda esterna di un balcone. Sul posto ci sono diverse ambulanze che stanno soccorrendo le persone rimaste intossicate.

Strade chiuse

Gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso un tratto di via Palmiro Togliatti tra via Papiria e via Casilina. Deviate le corse dei bus 106, 451, 548, 557, 558 e 657.

Mezzi aerei per spegnere l’incendio

Per cercare di domare le fiamme, oltre a tutti i mezzi di terra provenienti da tutta Roma e provincia, ci sono anche i mezzi aerei. Le fiamme si sono estese anche a Torrespaccata. L’aria è irrespirabile in varie zone della città. La colonna di fumo nero è visibile addirittura dal Colosseo.

Video di Reporter Montesacro